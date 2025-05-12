Melisa Aslı Pamuk'tan oğlu Mylan Yazıcı ile yeni pozlar!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz Mayıs ayında Paris'te dünyaevine girmişti. Çift, 29 Ocak'ta ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Bebeklerinin adını Mylan Yazıcı olarak açıklayan Pamuk, doğum sonrası yaptığı ilk paylaşımla büyük ilgi çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, kutlamalar sırasında oğlu Mylan Yazıcı'nın fotoğrafını paylaşarak onun yüzünü ilk kez gösterdi. Minik Mylan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve fotoğrafı binlerce beğeni topladı.

Anneler Günü vesilesiyle Melisa Aslı Pamuk’tan da duygusal bir paylaşım daha geldi. Güzel oyuncu, oğlu Mylan ile birlikte çekilen yeni karelerini Instagram'dan yayınladı. Paylaşımına, "Seni seviyorum" notunu düşen Pamuk, hem doğallığı hem de annelik duygusunu yansıtan pozlarıyla beğeni topladı.