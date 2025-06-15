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Melisa Döngel dantel işlemeli saten elbisesiyle pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve projesi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Yeni proje öncesi denizin ve güneşin keyfini süren ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Melisa Döngel dantel işlemeli saten elbisesiyle pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Yeni proje öncesi yeni sevgilisiyle Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

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YORUM YAĞDI

Bikinili pozlarının ardından saten ve dantel işlemeli elbisesiyle peş peşe pozlar veren Melisa Döngel kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'yandı buralar', 'mükemmel ötesi', 'ama bunu yapamazsın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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