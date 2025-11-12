MAGAZİN

Melisa Döngel'e sosyal medyada mesaj yağıyor! 'Çok fazla teklif alıyorum...' deyip açıkladı

Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Melisa Döngel bu defa açıklamalarıyla dikkat çekti. Melisa Döngel, sosyal medya üzerinden çok sayıda evlilik teklifi mesajı aldığını söyledi. Döngel, "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdi de açıklamalarıyla gündeme geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel sosyal medyada aldığı mesajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Melisa Döngel, "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" dedi.

Kendisine sosyal medyadan atılan mesajların içeriğine de değinen Döngel, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Döngel, "Çektiğimiz bir dizi var dijitalde yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Son dönemde dizilerdeki kadın ve erkek oyuncuların yaş farkı tartışmalarına da değinen Melisa Döngel, "Ben profesyonel olarak bakıyorum, izleyici izlesin, ondan sonra yorum yapsın" dedi.

