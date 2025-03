Melisa Şenolsun Nik Xhelilaj ile aşk mı yaşıyor? Kafa karıştıran sözler

,Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, son dönemde aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncu, Nik Xhelilaj ile Cihangir’deki bir mekandan çıkarken muhabirler tarafından görüntülendi.

2010 yılında The Albanian filmindeki rolüyle Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu Ödülü’nü kazanan Nik Xhelilaj ile anılan güzel oyuncu kafa karıştırdı.

Muhabirlerin "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna oyuncu, "Yok. Her an her yerde olabilir, şu an için yok ama" yanıtını verdi. İlişkilerdeki beklentilerini ise, "Hiç maddelerim yok. Tamamen gönlümden geçen. Öyle verebileceğim spesifik kurallarım ya da cevaplarım yok" şeklinde açıkladı.

Yeni projelerinden de bahseden Şenolsun, "Yeni bir projeye başlıyorum, hatta bugün toplantısı yapıldı. Hayırlı olsun diyorum ama şu an netleşmediği için detay veremiyorum" şeklinde konuştu.