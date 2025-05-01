Meriç Aral hamile kalınca Serkan Keskin işlere ara verdi!

Oyuncu Meriç Aral ile 2017'de aşk yaşamaya başladığı, kendinden 11 yaş büyük meslektaşı Serkan Keskin, Eylül 2024'te evlenmişti.

Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notuyla duyurmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan ve karnı giderek belirginleşen ünlü oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Sandık Kokusu dizisinden hamile olunca ayrılan Meriç Aral'ın eşi Serkan Keskin de şaşırtan bir karar aldı.

Serkan Keskin önceki gün Etiler’deki evine girerken görüntülendi. Posta'da yer alan habere göre; Meriç Aral’la ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu eşinin hamilelik sürecinden bahsetti:

"BEN KIZ OLSUN İSTERDİM"

“Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu. Doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Ben kız çocuğum olsun isterdim, içimde öyle bir şey vardı. Ama cinsiyeti ne olursa olsun, sağlıklı olsun o yeterli bizim için."



Keskin ayrıca "Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, Meriç’in yanında olmak istiyorum sadece" dedi.