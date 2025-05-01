MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meriç Aral hamile kalınca Serkan Keskin işlere ara verdi!

Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, Eylül 2024’te evlenmişti. İlk bebeklerini bekleyen çiftin hamilelik süreci sorunsuz ilerlerken, Serkan Keskin’in “Tiyatro dışında hiçbir işe dönmeyeceğim, Meriç’in yanında olacağım” açıklaması dikkat çekti.

Meriç Aral hamile kalınca Serkan Keskin işlere ara verdi!
Kubra Akalın

Oyuncu Meriç Aral ile 2017'de aşk yaşamaya başladığı, kendinden 11 yaş büyük meslektaşı Serkan Keskin, Eylül 2024'te evlenmişti.

Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notuyla duyurmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan ve karnı giderek belirginleşen ünlü oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Sandık Kokusu dizisinden hamile olunca ayrılan Meriç Aral'ın eşi Serkan Keskin de şaşırtan bir karar aldı.

Ekran görüntüsü 2025-05-01 084925

Serkan Keskin önceki gün Etiler’deki evine girerken görüntülendi. Posta'da yer alan habere göre; Meriç Aral’la ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu eşinin hamilelik sürecinden bahsetti:

Ekran görüntüsü 2025-05-01 084958

"BEN KIZ OLSUN İSTERDİM"

“Beşinci ayımızdayız. Şimdilik rahat bir süreç geçiyor. Ben şu an anlamıyorum ne olduğunu. Doğduğu anda farklı duygular yaşayacağım gibi hissediyorum. Ben kız çocuğum olsun isterdim, içimde öyle bir şey vardı. Ama cinsiyeti ne olursa olsun, sağlıklı olsun o yeterli bizim için."

Ekran görüntüsü 2025-05-01 084944
Keskin ayrıca "Tiyatro haricinde de çalışmayı düşünmüyorum, Meriç’in yanında olmak istiyorum sadece" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmaj tazeledi! Son hali çok beğenildi İmaj tazeledi! Son hali çok beğenildi
18 kilo verdi! Bu detay şaşırttı: Günde 7 öğün...18 kilo verdi! Bu detay şaşırttı: Günde 7 öğün...

Anahtar Kelimeler:
Meriç Aral Serkan Keskin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.