Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti bebeklerine kavuştu! Oğullarına bakın hangi ismi verdiler

Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan Meriç Aral, 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile geçtiğimiz Eylül ayında dünyaevine girdi.

Yakınlarının katıldığı bir düğünle Etiler'de evlenen ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Aral, hamilelik sürecindeki heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in oğlu, İstanbul'da dünyaya geldi.

OĞULLARINA VERDİKLERİ İSİM...

İlk kez anne baba olan oyuncu çift, bebeklerine Güneş adını verdi.

"KENDİSİ BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Doğum sonrası ilk açıklama baba Serkan Keskin'den geldi.

GazeteMagazin'in haberine göre; doğum sürecinden bahseden Keskin, "Kendisi bize sürpriz yaptı. Normalde 14.00'te operasyon olacaktı ama sabah 06.00'da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum olmak zorunda kaldı. Meriç'le birlikte ben de ameliyattaydım. Acayip bir şey" dedi.

Oğlunun 3 buçuk kilo doğduğunu ve boyunun 50 santimetre olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Siyah saçları var, bayağı gür" dedi.