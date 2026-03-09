MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Müldür'ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor?

Mert Müldür’ün nişanlısı Koprena Andjela son günlerde sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Milli futbolcunun yaptığı açıklamanın ardından futbolseverler, Koprena Andjela’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı.

Mert Müldür'ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor?

Futbolcu Mert Müldür, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Mert Müldür’ün hayatındaki isim Koprena Andjela kısa sürede merak konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve futbolseverler, Koprena Andjela’nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Mert Müldür’ün nişanlısı Koprena Andjela kimdir? İşte merak edilen detaylar…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt

Mert Müldür ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor? 1

MERT MÜLDÜR NİŞANLISI NERELİ?

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela, Sırbistan doğumlu bir kick boks sporcusudur.

Mert Müldür ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor? 2

Aslen Sırbistan ve Bosna-Hersek kökenli olan 28 yaşında Andjela, sporla iç içe bir yaşam sürmektedir.

Mert Müldür ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor? 3

NİŞANLISINA KÜFÜR EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Mert Müldür'ün yaptığı açıklama da konuşuluyor. Müldür Fenerbahçeli taraftarların stadyumdaki nişanlısına küfür ettiğini ve nişanlısının stadyumu erkenden terk ettiğini açıkladı.

Mert Müldür ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor? 4

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rihanna'nın evine silahlı saldırı! Sağlık durumu merak edildiRihanna'nın evine silahlı saldırı! Sağlık durumu merak edildi
Ünlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kestiÜnlü şef kabusu yaşadı! Cam parçaları dişini kırdı, dilini kesti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.