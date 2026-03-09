Mert Müldür'ün nişanlısı kimdir? Koprena Andjela ne iş yapıyor?

Futbolcu Mert Müldür, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Mert Müldür’ün hayatındaki isim Koprena Andjela kısa sürede merak konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve futbolseverler, Koprena Andjela’nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Mert Müldür’ün nişanlısı Koprena Andjela kimdir? İşte merak edilen detaylar…

MERT MÜLDÜR NİŞANLISI NERELİ?

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela, Sırbistan doğumlu bir kick boks sporcusudur.

Aslen Sırbistan ve Bosna-Hersek kökenli olan 28 yaşında Andjela, sporla iç içe bir yaşam sürmektedir.

NİŞANLISINA KÜFÜR EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Mert Müldür'ün yaptığı açıklama da konuşuluyor. Müldür Fenerbahçeli taraftarların stadyumdaki nişanlısına küfür ettiğini ve nişanlısının stadyumu erkenden terk ettiğini açıkladı.