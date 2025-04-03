MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Ramazan Demir birliğine teslim olmadan önce paylaştı! "Politik görüşü ne olursa olsun..."

Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir birliğine teslim olmadan önce gündeme dair paylaşımda bulundu. 3 Nisan'da askere gideceği bilinen oyuncu da gündem olan isimler arasında.

Mert Ramazan Demir birliğine teslim olmadan önce paylaştı! "Politik görüşü ne olursa olsun..."
Kubra Akalın

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir hem özel hayatı hem de projeleriyle gündeme geliyordu.

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Mert Ramazan Demir vatani görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gidecek. Rol aldığı dizi final yapan oyuncu, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

Birliğine teslim olması beklenen oyuncu gündeme dair paylaşımıyla dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-04-03 144902

Oyuncu sosyal medyadaki paylaşımında şunları yazdı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

"Anayasal haklarını kullanarak düşüncelerini dile getiren yüzlerce insanın hukuksuz bir şekilde ailelerinden, işlerinden ve okullarından uzaklaştırılması bu ülkede yaşayan ve vicdanı olan herkes gibi bana da çaresiz ve umutsuz hissettiriyor. Politik
görüşü ne olursa olsun en temel haklarımıza sahip çıkma sorumluluğu hepimizde ve bu güzel ülkede yaşayan her birey kendini eşit, güvende ve özgür hissedene kadar hiçbirimiz iyi olmayacağız."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden ettiDün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden etti
Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendiBoykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen doktora boykot gözaltısı

Fenomen doktora boykot gözaltısı

Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.