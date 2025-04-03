Mert Ramazan Demir birliğine teslim olmadan önce paylaştı! "Politik görüşü ne olursa olsun..."

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir hem özel hayatı hem de projeleriyle gündeme geliyordu.

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Mert Ramazan Demir vatani görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gidecek. Rol aldığı dizi final yapan oyuncu, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

Birliğine teslim olması beklenen oyuncu gündeme dair paylaşımıyla dikkat çekti.

Oyuncu sosyal medyadaki paylaşımında şunları yazdı:

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"Anayasal haklarını kullanarak düşüncelerini dile getiren yüzlerce insanın hukuksuz bir şekilde ailelerinden, işlerinden ve okullarından uzaklaştırılması bu ülkede yaşayan ve vicdanı olan herkes gibi bana da çaresiz ve umutsuz hissettiriyor. Politik

görüşü ne olursa olsun en temel haklarımıza sahip çıkma sorumluluğu hepimizde ve bu güzel ülkede yaşayan her birey kendini eşit, güvende ve özgür hissedene kadar hiçbirimiz iyi olmayacağız."