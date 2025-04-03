MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in hesapları engellendi! Paylaşımları gündemdeydi

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Boykota destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Başka bir kısıtlama da ünlü isimlerin X hesaplarına getirildi. Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in hesaplarının engellendiği öğrenildi.

Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in hesapları engellendi! Paylaşımları gündemdeydi
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Ünlü isimlerin dizilerin kadrosundan çıkartılması büyük ses getirirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu da yer aldı.

HESAPLARI KAPATILDI

Başka bir kısıtlama da ünlü isimlerin X hesaplarına getirildi. Rojda Demirer, Alican Yücesoy ve Berna Laçin'in X (Twitter) hesapları kapatıldı. Ünlü isimler, hesaplarına erişim engeli getirildiğini Instagram hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla duyurdu.

ROJDA 1

X hesabının kapatıldığını Instagram hesabından açıklayan Rojda Demirer, "Twitlerim amacına ulaşmış demek" dedi.

alicam

"ORALARDA ARARSANIZ ARTIK BULAMAYACAKSINIZ"

Alican Yücesoy da Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Berna Laçin'in de X hesabına erişim engeli getirildi. Laçin bu kararı yaptığı paylaşımla duyurdu.

berna laçin kapak

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden ettiDün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden etti
Birliğine teslim olmadan önce gözaltı tepkisi! Birliğine teslim olmadan önce gözaltı tepkisi!

Anahtar Kelimeler:
Alican Yücesoy Rojda Demirer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
devamını bekliyoruz...
En Çok Okunan Haberler
Fenomen doktora boykot gözaltısı

Fenomen doktora boykot gözaltısı

Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

Boykot paylaşımı yapmışlardı! Ünlü isimlerin hesapları engellendi

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

Tarihi karar yolda! Mourinho'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.