Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in ateşli sahneleri gündemde! Bize Bi'şey Olmaz sosyal medyayı ikiye böldü

Disney+'ın yeni yerli dizisi "Bize Bi'şey Olmaz" ilk 4 bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'i ilk kez aynı hikayede buluşturan yapım, modern aşkın yıpratıcı ama kopulamayan tarafını konu ediniyor.

Dizideki ateşli sahneler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in sevişme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞDI

Diziyi heyecanla bekleyenler bölümleri hemen izlerken Bize Bi'şey Olmaz için sosyal medyada yorum yağdı.

Bazı izleyiciler; 'Sevişme sahneleri çok fazla', 'Çok rahatsız edici aşırı cüretkar sahneler', 'Sürekli öpüşme sevişme temas baya rahatsız edici' gibi yorumlar yaparken bazı izleyiciler de 'İzledikçe içine çeken bir diz', 'Kadın erkek ilişkilerini anlatan çok gerçek bi iş' gibi yorumlar yaptılar.