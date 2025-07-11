Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum'daki o anlar olay oldu: 'Afra Saraçoğlu'na benziyor!'

Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan oyuncu iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

Demir'in geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle tenis maçı izlerken görüntülendiği öne sürülmüştü.

Şimdi ise Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Mert Ramazan Demir’in sevgilisini, bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’na benzetti.

GEÇEN YIL DA YAKALANDI

‘Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu (Seyran) ve Mert Ramazan Demir (Ferit) geçtiğimiz yıl fena yakalanmıştı. İkili, Göcek-Binlik Koyu’na demirli teknede ilk tatillerine çıkmış ve daha önce ısrarla yalanladıkları aşk burada belgelenmişti.

Çiftin dudak dudağa aşk kareleri sosyal medyayı sallamıştı.