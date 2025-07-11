MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum'daki o anlar olay oldu: 'Afra Saraçoğlu'na benziyor!'

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile bir küs bir barışık ilişki yaşıyordu. Demir ayrılık sonrası Bodrum tatilinde bir kadınla dudak dudağa yakalandı.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum'daki o anlar olay oldu: 'Afra Saraçoğlu'na benziyor!'
Kubra Akalın

Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan oyuncu iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum daki o anlar olay oldu: Afra Saraçoğlu na benziyor! 1

Demir'in geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle tenis maçı izlerken görüntülendiği öne sürülmüştü.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum daki o anlar olay oldu: Afra Saraçoğlu na benziyor! 2

Şimdi ise Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum daki o anlar olay oldu: Afra Saraçoğlu na benziyor! 3

Sosyal medya kullanıcıları, Mert Ramazan Demir’in sevgilisini, bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’na benzetti.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum daki o anlar olay oldu: Afra Saraçoğlu na benziyor! 4

GEÇEN YIL DA YAKALANDI

‘Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu (Seyran) ve Mert Ramazan Demir (Ferit) geçtiğimiz yıl fena yakalanmıştı. İkili, Göcek-Binlik Koyu’na demirli teknede ilk tatillerine çıkmış ve daha önce ısrarla yalanladıkları aşk burada belgelenmişti.

Mert Ramazan Demir yine dudak dudağa yakalandı! Bodrum daki o anlar olay oldu: Afra Saraçoğlu na benziyor! 5

Çiftin dudak dudağa aşk kareleri sosyal medyayı sallamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teknede saatlerce alıkonuldu! Kamarada...Teknede saatlerce alıkonuldu! Kamarada...
Reytinglerde tuttu ama final kararı alındı! Başrolden senaryo paylaşımıReytinglerde tuttu ama final kararı alındı! Başrolden senaryo paylaşımı

Anahtar Kelimeler:
Mert Ramazan Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

Osimhen'e dişli rakip geliyor! Fenerbahçe'den Gyökeres hamlesi! Tam tamına 70 milyon Euro

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.