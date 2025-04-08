Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Özgür Özel'in boykot listesindeki o mekanda ortaya çıktı! Nusret Gökçe ile poz

MYNET DETAY- CHP lideri Özgür Özel "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" mitinginde yaptığı açıklamalarla ve boykot çağrısıyla dikkat çekmişti.

Özel bu mitingte "NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız" diyerek gündeme gelmişti.

Listede olan Nusret'ten ünlü bir isim paylaşım yaparak dikkat çekti. Sosyal medyada az kullanan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Nusret'te dostlarını ağırladı.

YILLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Necati Şaşmaz Nusret Gökçe ile birlikte verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu. 2 yıldan sonra ilk kez paylaşım yapan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ına fanlarından beğeni ve yorum yağdı.

Kimileri oyuncuya beğeni yağdırırken kimileri ise boykot listesinde yer alan mekandan paylaşım yapmasına dikkat çekti.