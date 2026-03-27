Mert Yazıcıoğlu Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu ile aşk yaşıyor! Böyle görüntülendiler

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Orhan dizisinde ‘Orhan Bey’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu bu kez Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmac ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Uzun bir süredir aşk hayatına dair herhangi bir hareketlilik bulunmayan Mert Yazıcıoğlu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmac ile oyun galasında boy gösterdi.

Galaya birlikte katılan ikili böylece aşkını ilan etmiş oldular. Muhabirler özel gecede Yazıcıoğlu ile röportaj yaptı.

Muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor ilişki?” sorusu karşısında ünlü oyuncu teşekkürlerini ileterek “İyi güzel, onları sonra konuşuruz” yanıtını verdi.