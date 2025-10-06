Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan fragmanı yayınlandı! Seyirci mest oldu

Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in ayrıldığı dizinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu var.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' fragmanı her detayıyla olay oldu.

Daha ilk saniyelerinde izleyiciyi büyüleyen tanıtım, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun sesi seyirciyi kendine hayran bırakırken kadro da dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu'ya pek çok yorum yapılırken seyirci "Sesi bile muazzam", "Çok büyülendim", "Mert çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.