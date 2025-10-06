MAGAZİN

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan fragmanı yayınlandı! Seyirci mest oldu

Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine zam istemesi sonrası Kuruluş Osman'dan ayrılması diziyi başka bir boyuta taşıdı. Mert Yazıcıoğlu başrol oldu dizinin adı Kuruluş Orhan'a döndü. Kuruluş Orhan fragman ise seyirciyi mest etti.

Kubra Akalın

Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in ayrıldığı dizinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu var.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' fragmanı her detayıyla olay oldu.

Mert Yazıcıoğlu nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan fragmanı yayınlandı! Seyirci mest oldu 1

Daha ilk saniyelerinde izleyiciyi büyüleyen tanıtım, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun sesi seyirciyi kendine hayran bırakırken kadro da dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan fragmanı yayınlandı! Seyirci mest oldu 2

Mert Yazıcıoğlu'ya pek çok yorum yapılırken seyirci "Sesi bile muazzam", "Çok büyülendim", "Mert çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Mert Yazıcıoğlu nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan fragmanı yayınlandı! Seyirci mest oldu 3

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.

