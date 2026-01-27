MAGAZİN

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aşkı yeniden alevlendi! O paylaşım ele verdi

Kuruluş Orhan dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Mert Yazıcıoğlu, şimdi de özel hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz yaz kısa süreli bir ilişki yaşayıp yollarını ayırdıkları öne sürülen ünlü oyuncu ile şarkıcı M Lisa’nın, sosyal medyada paylaşılan ev görüntüleri aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Öznur Yaslı İkier

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd karakteriyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'nun adı rapçi M Lisa ile anılmıştı.

İddiaların ardından M Lisa’ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille “öyle bir durum yok” demişti.

M Lisa'nın son paylaştığı fotoğraftaki arka planın, Mert Yazıcıoğlu'nun daha önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığı evin dekoruyla birebir örtüşmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

"Bu ev Mert’in evi mi?" sorusu kısa sürede gündem olurken ikili arasındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi.

Mert Yazıcıoğlu
