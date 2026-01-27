Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa aşkı yeniden alevlendi! O paylaşım ele verdi

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd karakteriyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'nun adı rapçi M Lisa ile anılmıştı.
İddiaların ardından M Lisa’ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille “öyle bir durum yok” demişti.
M Lisa'nın son paylaştığı fotoğraftaki arka planın, Mert Yazıcıoğlu'nun daha önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığı evin dekoruyla birebir örtüşmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
"Bu ev Mert’in evi mi?" sorusu kısa sürede gündem olurken ikili arasındaki aşk iddiaları yeniden alevlendi.
