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Merve Boluğur'den İmamoğlu paylaşımı! "Kurtuluş yok tek başına"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 16:26
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında ünlü isimlerin bazıları da paylaşımda bulundu. Son olarak Merve Boluğur'dan da paylaşım geldi.

Merve Boluğur'den İmamoğlu paylaşımı! "Kurtuluş yok tek başına"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu hem yolsuzluk hem terör suçlamalarıyla karşı karşıya.

Aynı operasyonlarda aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bazı ünlüler paylaşımda bulundu. Reynmen, Pınar Altuğ, Özge Özpirinççi gibi isimlerden sonra Merve Boluğur da paylaşımda bulundu.

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Oyuncu sosyal medyda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu paylaşarak "Kurtuluş Yok Tek Başına!!!" yazdı.

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Merve Boluğur
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