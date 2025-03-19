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Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaştı! "Korkunç günleri..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 11:57
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Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında sessiz kalmadı. Özge Özpirinççi önce İmamoğlu'nun sözlerine paylaştı ardından ise duygularını...

Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaştı! "Korkunç günleri..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci 19 Mart sabahı yaşanan gözaltılara dair paylaşımda bulundu.

Gözaltılar sonrasında Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında önce İmamoğlu'nun "Kendimi millete emanet ediyorum" sözlerini paylaştı.

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Özge Özpirinçci devamında ise "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ gözaltı haberleri sonrası paylaştı: Kapkaranlık uyandık... Pınar Altuğ gözaltı haberleri sonrası paylaştı: Kapkaranlık uyandık...

ÖZGE

Pınar Altuğ da bir paylaşım yaparak "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" notunu düştü.

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Özge Özpirinçci
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