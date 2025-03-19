Özge Özpirinçci, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası paylaştı! "Korkunç günleri..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci 19 Mart sabahı yaşanan gözaltılara dair paylaşımda bulundu.

Gözaltılar sonrasında Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında önce İmamoğlu'nun "Kendimi millete emanet ediyorum" sözlerini paylaştı.

Özge Özpirinçci devamında ise "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ da bir paylaşım yaparak "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" notunu düştü.