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Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Merve Boluğur şimdi de özel içerik paylaşımı için açtığı abonelik sistemiyle gündeme geldi. Aylık ücreti 60 TL olarak belirleyen ünlü oyuncunun kazancı ortaya çıktı.

Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim şimdi de özel içerik paylaşımı için ücretli abonelik sistemine geçiş yaptı.

Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı 1

KAZANCI OTAYA ÇIKTI
3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikler sunacağı bu ayrıcalıklı kanalın aylık ücretini 60 TL olarak belirledi. Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 481 kişiye ulaştı.

Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı 2

Bu rakamlarla Boluğur bir asgari ücret kadar parayı kısacık zamanda kazanmış oldu. Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti.

Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı 3

Son dönemde Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimlerde abonelik sistemini aktif hale getirmişti.

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Merve Boluğur
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