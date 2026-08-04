Merve Boluğur özel abonelik açtı! Kazancı ortaya çıktı

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim şimdi de özel içerik paylaşımı için ücretli abonelik sistemine geçiş yaptı.

KAZANCI OTAYA ÇIKTI

3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikler sunacağı bu ayrıcalıklı kanalın aylık ücretini 60 TL olarak belirledi. Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 481 kişiye ulaştı.

Bu rakamlarla Boluğur bir asgari ücret kadar parayı kısacık zamanda kazanmış oldu. Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti.

Son dönemde Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimlerde abonelik sistemini aktif hale getirmişti.