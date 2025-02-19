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  4. 'Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkı yeniden alevlendi' dendi! Sosyal medya onları konuştu

'Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkı yeniden alevlendi' dendi! Sosyal medya onları konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.02.2025 10:42
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Her açıklaması, her paylaşımı ve her adımı adeta olay olan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç ile yeniden barıştığı iddiaları gündeme geldi. 'Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkı yeniden alevlendi' söylentileri üzerine sosyal medyada yorum yağdı.

'Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkı yeniden alevlendi' dendi! Sosyal medya onları konuştu

2015 yılında nikah masrve Boluasına oturan Meğur ve Murat Dalkılıç çifti 2017 yılında ayrılık kararı almıştı. Boşanmanın ardından Merve Boluğur kendisini birazcık dağıtınca tüm oklar Murat Dalkılıç'a çevrilmişti.

Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası adeta aşka küsen Merve Boluğur uzun süre hayatına kimseyi almamıştı. Ünlü oyuncu 2022 yılında Mert Aydın'la evlenmiş ancak mutluluğu 2 aydan kısa sürmüştü.

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'BİR ŞANS DAHA' İDDİASI...

Bugün sosyal medya platformu X'te yer alan iddialara göre, eski eşler uzun bir ayrılıktan sonra ilişkilerine bir şans daha verdi. Bu iddia kısa sürede gündem olurken, ikili için bir çok tweet atıldı.

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Sosyal medyada; 'Merve Boluğur umarım affetmemiştir ışığını söndürmüştü gerçekten', 'Ben ve bacım akıllanmayız', 'Bu haber doğruysa tüm ülke exine geri dönebilir' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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