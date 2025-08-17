MAGAZİN

Merve Özbey 12 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını anlattı

Elif Özüm ve Emir adında iki çocuğu olan Merve Özbey yoğun çalışma temposunda 12 kilo verdi. Merve Özbey nasıl kilo verdiğini ise şu sözlerle anlattı.

Kubra Akalın

2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, Eylül 2022'de oğlu Emir'i kucağına almıştı. Elif Özüm adından bir kızı da bulunan şarkıcı son günlerde fit haliyle dikkat çekiyor.

İkinci kez anne olduktan sonra geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çeken Merve Özbey Akif Yaman'a 12 kilo verdiğini açıkladı.

Merve Özbey kilo verme sürecini anlatırken "12 kilo kadar gitti e tabi Emir biraz büyüdü artık hormonlar yerine oturdu. Birazcık da dikkat ediyorum, yolda da çok yoruluyoruz. O yorgunluk bazen bende yememezlik yaratıyor" dedi.

ÇÖREK OTU DETAYI

Merve Özbey geçtiğimiz yıllarda sırrını anlatırken şunları söylemişti:

"Kimsenin bilmediği, zinde kalmamı sağlayan sırrım çörek otu yağı ve sarımsak. Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan spor yap ve pozitif düşün ki ruhun yaşlanmasın."

