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Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 09:18
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Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alınınca hakkındaki detaylar da araştırılmaya başlandı. Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir ve neden gözaltına alındı? Kenan Koçak ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?

Kenan Koçak, ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi olarak da dikkat çekiyor. Peki, Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak neden gözaltına alındı?

Kenan Koçak,1 Ocak 1983 İstanbul doğdu. Eğitimini Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, meslek olarak başla bir alana yöneldi. Kenan Koçak 2020 yılında Merve Özbey ile evlendi. Kenan Koçak'ın bir kızı ve bir oğlu var.

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KENAN KOÇAK NE İŞ YAPIYOR?

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Kenan Koçak bambaşka bir alanda kariyer yaptı. Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürüyor.

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KENAN KOÇAK'IN GÖZALTINA ALINMASI

Kenan Koçak, ünlü şarkıcının eşi olmasının yanı sıra, başka bir sebeple de gündemde. Edirne'de görevli üçüncü sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı. Aynı operasyonda, Merve Özbey'in iş insanı eşi Kenan Koçak yasa dışı yollarla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı! Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey
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