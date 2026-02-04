MAGAZİN

Merve Taşkın cinsel hayatı sorulunca açık açık anlattı: 'İmam nikahı kıymadan...'

Yurt dışına çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı verilen fenomen Merve Taşkın şimdi de özel hayat açıklamasıyla gündeme geldi. Ağlayarak ülkeyi terk eden Taşkın'a bir takipçisi cinsel yaşamını sordu. Merve Taşkın hiç çekinmeden özel hayatını açık açık anlattı.

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk eden Merve Taşkın Bali'ye yerleştiğini de açıklamıştı. Merve Taşkın'ın yurt dışına çıkmasının ardından ünlü isim hakkında yakalama kararı verildi.

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Merve Taşkın şimdi de özel hayat açıklamasıyla gündeme geldi. Taşkın'a bir takipçisi cinsel yaşamını sordu.

HİÇ ÇEKİNMEDEN ANLATTI

Taşkın bu soruyu hiç çekinmeden şöyle yanıtladı; ''Vallahi, en son iki ay önce çok kısa süreli namazında niyazında bir ınfluencer beyefendiyle flörttüm o benden beter çıktı saldım.

Ahlaklı bir beyefendi aranıyor. Kimse dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Benimleyken namaz kılmıyordu hem o hem ben suçlu hissediyorduk. Tövbe estağfurullah.

İyi imam nikahı kıymadan yol yakınken yolları ayırdık.''

