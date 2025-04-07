Merve Taşkın cinsel hayatından bahsetti! Gelen mesajlara 'Yeter artık' dedi

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘ev hapsi’ kararıyla serbest kalmıştı. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen isim daha sonra ev hapsinden de çıkarıldı.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Merve Taşkın son olarak 2 aydır seks yapmadığını açık açık takipçileriyle paylaştı.

Fenomen isim "Normalde libidosu düşük bir insanım ama bazı yogalarda bir şey oluyor" dedi.

Merve Taşkın'a gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı. Bir kişi "Engel mi var?" derken fenomen "İsteğimi artıracak bir erkeğe denk gelmedim" dedi.

Ardından ise fenomen kendisine gelen çirkin mesajları paylaşarak "Yeter sapıttınız iyice" dedi.