MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Taşkın cinsel hayatından bahsetti! Gelen mesajlara 'Yeter artık' dedi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ‘zincirleme müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. Ev hapsi cezası alan ve daha sonra bu cezası da kaldırılan fenomen cinsel hayatına dair söyledikleriyle gündeme geldi. Merve Taşkın'a mesaj yağdı.

Merve Taşkın cinsel hayatından bahsetti! Gelen mesajlara 'Yeter artık' dedi

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, ‘ev hapsi’ kararıyla serbest kalmıştı. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen isim daha sonra ev hapsinden de çıkarıldı.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Merve Taşkın son olarak 2 aydır seks yapmadığını açık açık takipçileriyle paylaştı.

Fenomen isim "Normalde libidosu düşük bir insanım ama bazı yogalarda bir şey oluyor" dedi.

11

Merve Taşkın'a gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı. Bir kişi "Engel mi var?" derken fenomen "İsteğimi artıracak bir erkeğe denk gelmedim" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-07 082632

Ardından ise fenomen kendisine gelen çirkin mesajları paylaşarak "Yeter sapıttınız iyice" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında nafaka krizi vardı! "Oğlum durumu anladı ve..."Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında nafaka krizi vardı! "Oğlum durumu anladı ve..."
Küçük oyuncu kocaman oldu! Mesleği şaşırttıKüçük oyuncu kocaman oldu! Mesleği şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Aybüke Pusat paylaşım yapınca kovulmuştu! Teşkilat'ta bir ayrılık daha...

Aybüke Pusat paylaşım yapınca kovulmuştu! Teşkilat'ta bir ayrılık daha...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.