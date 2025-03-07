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Merve Taşkın'ın ev hapsi kaldırıldı! Ülkeyi terk edeceğini söylemişti ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 07:12
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi verilmişti. Ev hapsinin bittiğini açıklayan fenomene yurt dışı yasağı konuldu.

Merve Taşkın'ın ev hapsi kaldırıldı! Ülkeyi terk edeceğini söylemişti ama...

Merve Taşkın, 14 Şubat’ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurduktan sonra CİMER'e şikayet yağmış ve fenomen gözaltına alınmıştı.

Merve Taşkın 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Günlerdir evde olan Merve Taşkın, ev hapsinin bittiğini duyurdu. Taşkın; "19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana. Not: Duruşma tarihine kadar Ibiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.

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"ÜLKEME VEDA EDİP..."

Fenomen isim sık sık evinden paylaşım yaparak dikkat çekiyordu. Son olarak ise bir takipçisi Merve Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sordu. Fenomen isim ise "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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