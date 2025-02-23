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Fenomen Merve Taşkın ülkeyi terk edeceğini açıkladı! Ev hapsi bitince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 09:30
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Evinden sık sık paylaşıp yapan güzel fenomen kendisine gelen mesajlara yanıt verirken ülkeyi terk edeceğini de açıkladı.

Fenomen Merve Taşkın ülkeyi terk edeceğini açıkladı! Ev hapsi bitince...

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat’ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurduktan sonra CİMER'e şikayet yağdı. Fenomen 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ifade veren gözaltına alındı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

Ev hapsinde olduğu süreçte kelepçesiyle sorunlar yaşayan Taşkın evine sabahın erken saatlerinde polisin geldiğini ve bir daha gözaltına alınacak diye çok korktuğunu anlatmıştı.

Fenomen isim sık sık evinden paylaşım yapmaya da devam ediyor. Merve Taşkın'a hayranlarından da mesaj yağıyor.

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Son olarak bir takipçisi Merve Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sordu. Fenomen isim ise "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını verdi.

Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi, çok korktu! "Üstüne bir şey giy!" Merve Taşkın'ın evine sabah polisler geldi, çok korktu! "Üstüne bir şey giy!"

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DAHA ÖNCE DE GİTMİŞTİ!

Merve Taşkın 2023 yılında da Bali'ye taşındığını açıklamıştı. Merve Taşkın açıklamasında "Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.

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Taşkın o dönem de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanıp beraat etmişti.

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Merve Taşkın
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