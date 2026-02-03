MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Taşkın Reynmen'i ifşa etti: Askılı body giydiğim için...

Yurt dışına çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı verilen fenomen Merve Taşkın yıllar önce Reynmen ile olan bir videosunu paylaştı. Taşkın Reynmen hakkındaki iddialarıyla gündeme geldi.

Merve Taşkın Reynmen'i ifşa etti: Askılı body giydiğim için...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Reynmen hakkında fenomen Merve Taşkın bir paylaşım yaptı.

Hakkında yakalama kararı olan Merve Taşkın yıllar önceki bir videoyu yayınlayarak Reynmen'i resmen ifşa etti.

Uyuşturucudan hakkında yakalama kararı çıkmadan Bali’ye kaçan Merve Taşkın, Reynmen gözaltındayken X hesabından şarkıcıyla bir videosunu yayınlayıp, şunları yazdı:

Merve Taşkın Reynmen i ifşa etti: Askılı body giydiğim için... 1

"NEFRET ETTİ BENDEN"

“Haklının acelesi yok. 18 yaşındayım. Younow diye bir yayın platformunda ilk defa canlı yayın açmıştık ve bir anda herkes beni izlemeye başlayınca birinci sıraya yükselmiştim. Sonra Reynmen katılmak istedi ama ben onu tanımıyordum. Yayına öylesine aldığımda başladı. Askılı bir body giydiğim için nefret etti benden. O an dışarıya yansıttığı buydu. Arka planda ise ortak arkadaşımız vardı ve onu da konferans yapıp beni aradılar. Reynmen, ‘Askılı bodyni çıkart ve üstüne düzgün bir şeyler giy senin arkanda duracağım’ dedi. ‘Senin arkamda durmana ihtiyacım yok’ deyip telefonu kapattım."

Merve Taşkın Reynmen i ifşa etti: Askılı body giydiğim için... 2

Merve Taşkın devamında ise "Konu tamamen askılı body giymem ve ilk yayınımla herkesi geçip en çok izlenen olmamdı. Ne demişler, ‘Büyük lokma ye, büyük konuşma’. Şimdi hayatındaki kişi gayet rahat giyinebilen biri. Yoksa eşini de mi gebertene kadar dövmek istiyor? Ya da bu giyim aslında normaldi de yıllar sonra mı bunu idrak edebildi" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı başlıyor! Yayın tarihi belli olduİddialı başlıyor! Yayın tarihi belli oldu
Ünlü şarkıcı bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Olay olduÜnlü şarkıcı bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Olay oldu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.