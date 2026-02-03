Merve Taşkın Reynmen'i ifşa etti: Askılı body giydiğim için...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Reynmen hakkında fenomen Merve Taşkın bir paylaşım yaptı.

Hakkında yakalama kararı olan Merve Taşkın yıllar önceki bir videoyu yayınlayarak Reynmen'i resmen ifşa etti.

Uyuşturucudan hakkında yakalama kararı çıkmadan Bali’ye kaçan Merve Taşkın, Reynmen gözaltındayken X hesabından şarkıcıyla bir videosunu yayınlayıp, şunları yazdı:

"NEFRET ETTİ BENDEN"

“Haklının acelesi yok. 18 yaşındayım. Younow diye bir yayın platformunda ilk defa canlı yayın açmıştık ve bir anda herkes beni izlemeye başlayınca birinci sıraya yükselmiştim. Sonra Reynmen katılmak istedi ama ben onu tanımıyordum. Yayına öylesine aldığımda başladı. Askılı bir body giydiğim için nefret etti benden. O an dışarıya yansıttığı buydu. Arka planda ise ortak arkadaşımız vardı ve onu da konferans yapıp beni aradılar. Reynmen, ‘Askılı bodyni çıkart ve üstüne düzgün bir şeyler giy senin arkanda duracağım’ dedi. ‘Senin arkamda durmana ihtiyacım yok’ deyip telefonu kapattım."

Merve Taşkın devamında ise "Konu tamamen askılı body giymem ve ilk yayınımla herkesi geçip en çok izlenen olmamdı. Ne demişler, ‘Büyük lokma ye, büyük konuşma’. Şimdi hayatındaki kişi gayet rahat giyinebilen biri. Yoksa eşini de mi gebertene kadar dövmek istiyor? Ya da bu giyim aslında normaldi de yıllar sonra mı bunu idrak edebildi" dedi.