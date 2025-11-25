Merve Taşkın suç duyurusunu duydu: "Kendim geleyim mi karakola?"

Hülya Avşar ve fenomen Merve Taşkın hakkında, kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede her iki isim için “fuhuşa teşvik”, “müstehcenlik”, “suçu övme” ve “halkı aşağılamak” suçlamaları yöneltildi. Başvuruya göre, Avşar’ın YouTube programına konuk olan Taşkın’ın “fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu”, “lüks yaşam sağladığı” ve “özendirici nitelik taşıdığı” yönünde algı oluşturabilecek sözleri şikâyet konusu edildi.

Suç duyurusu haberi gündem olduktan sonra fenomen Merve Taşkın sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Merve Taşkın paylaşımında “Hayırdır inşallah, bu sefer gözaltına almadınız beni. Bir sıkıntı yoktur umarım. Ben karakola kendim geleyim mi? O kadar hazırlandım; evde tüm gün oturup beni almaya geleceksiniz diye bekledim.” dedi.