MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Taşkın suç duyurusunu duydu: "Kendim geleyim mi karakola?"

Merve Taşkın ve Hülya Avşar hakkında suç duyurusu gündeme geldi. Daha önce de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan fenomen sosyal medyada bakın ne dedi.

Merve Taşkın suç duyurusunu duydu: "Kendim geleyim mi karakola?"

Hülya Avşar ve fenomen Merve Taşkın hakkında, kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede her iki isim için “fuhuşa teşvik”, “müstehcenlik”, “suçu övme” ve “halkı aşağılamak” suçlamaları yöneltildi. Başvuruya göre, Avşar’ın YouTube programına konuk olan Taşkın’ın “fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu”, “lüks yaşam sağladığı” ve “özendirici nitelik taşıdığı” yönünde algı oluşturabilecek sözleri şikâyet konusu edildi.

Merve Taşkın suç duyurusunu duydu: "Kendim geleyim mi karakola?" 1

Suç duyurusu haberi gündem olduktan sonra fenomen Merve Taşkın sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Merve Taşkın suç duyurusunu duydu: "Kendim geleyim mi karakola?" 2

Merve Taşkın paylaşımında “Hayırdır inşallah, bu sefer gözaltına almadınız beni. Bir sıkıntı yoktur umarım. Ben karakola kendim geleyim mi? O kadar hazırlandım; evde tüm gün oturup beni almaya geleceksiniz diye bekledim.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk hayatında kriz! Son hamlesi şaşırttı Aşk hayatında kriz! Son hamlesi şaşırttı
'Zorla çitos yedirdi mi?' İddialara sessiz kalmadı'Zorla çitos yedirdi mi?' İddialara sessiz kalmadı

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.