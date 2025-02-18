MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Terim babası Fatih Terim ile yemek masasında top sektirdi! O anlara beğeni yağdı

Merve Terim babası Fatih Terim ile yemek masasında top sektirdi! O anlara beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 07:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim ve kızı Merve Terim keyifli anlarıyla beğeni topladı. Fatih Terim'in kızı Merve babasıyla karşılıklı kafa topu sektirdikleri anları paylaşarak dikkat çekti.

Merve Terim babası Fatih Terim ile yemek masasında top sektirdi! O anlara beğeni yağdı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bugün sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü olan babası Fatih Terim ile adeta bir müsabaka yapan Merve, kafa topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Merve Terim yemek masasında, babasıyla kafa topu oynarken kıran kırana bir kapışmaya girdi. Ancak bu eğlenceli anlar, gülmekten kendini yerlere atan Merve'nin paylaşımlarıyla daha da renkli hale geldi.

3766374_c98cc8b0ecf287c7a1c1d52a128795e7

"KAL DEYİNCE HAZIR OLA GEÇİŞİM"

Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve Çetin, babasıyla geçirdiği o anları takipçileriyle paylaşarak, "Kampa geç katılan, seyahat yorgunu genç yetenek Mervedinho’nun formsuzluğu gözlerden kaçmadı. Kalk deyince hazır ola geçişim" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-02-18 074222

Merve Terim Çetin’in sosyal medya paylaşımı, takipçilerini güldürdü.

Mynet'in Sesi
Sosyal medya Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i konuşuyor! "Bu dizi tutmaz"Sosyal medya Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i konuşuyor! "Bu dizi tutmaz"
Annesi konuştu, hastaneye kaldırıldı! "Kalp spazmı geçirdim"Annesi konuştu, hastaneye kaldırıldı! "Kalp spazmı geçirdim"
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Merve Terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım düştü! Korku dolu anlar

Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım düştü! Korku dolu anlar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Gaziantep Havalimanı'nda havada tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu! Pilottan yolculara: 'Beklemekten başka çaremiz yok'

Gaziantep Havalimanı'nda havada tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu! Pilottan yolculara: 'Beklemekten başka çaremiz yok'

Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.