Merve Terim babası Fatih Terim ile yemek masasında top sektirdi! O anlara beğeni yağdı

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, bugün sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü olan babası Fatih Terim ile adeta bir müsabaka yapan Merve, kafa topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Merve Terim yemek masasında, babasıyla kafa topu oynarken kıran kırana bir kapışmaya girdi. Ancak bu eğlenceli anlar, gülmekten kendini yerlere atan Merve'nin paylaşımlarıyla daha da renkli hale geldi.

"KAL DEYİNCE HAZIR OLA GEÇİŞİM"

Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve Çetin, babasıyla geçirdiği o anları takipçileriyle paylaşarak, "Kampa geç katılan, seyahat yorgunu genç yetenek Mervedinho’nun formsuzluğu gözlerden kaçmadı. Kalk deyince hazır ola geçişim" dedi.

Merve Terim Çetin’in sosyal medya paylaşımı, takipçilerini güldürdü.