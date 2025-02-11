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  4. Meryem Uzerli'nin Can Ateş'ten olan kızı Lara büyüdü! "Annesinin kopyası"

Meryem Uzerli'nin Can Ateş'ten olan kızı Lara büyüdü! "Annesinin kopyası"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 12:02
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle hafızalarda iz bıraktı. Şimdi ise kızının büyümesiyle gündemde! Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşına girdi ve oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı.

Meryem Uzerli'nin Can Ateş'ten olan kızı Lara büyüdü! "Annesinin kopyası"

Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ekrana dönen Meryem Uzerli, 2012 yılında iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamış, bu ilişkiden 2014 yılında Lara Jemine Uzerli adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak çift, kızları doğduktan kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

Meryem Uzerli'nin kızı Lara şimdilerde 11 yaşında. Meryem Uzerli'nin Lara Jemine Uzerli ile olan fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Kızı Lara'nın 11. yaşına girmesiyle birlikte, anne-kız arasındaki benzerlikler sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Bazı yorumlarda, "Aynı annesine benziyor" ve "Şıp diye annesinin burnundan düşmüş" gibi ifadeler yer aldı.

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Yanına yattı, sosyal medya yıkıldı Yanına yattı, sosyal medya yıkıldı

MERYEM UZERLİ KIZINI PAYLAŞTI

Meryem Uzerli, doğum günü partisinden kareleri paylaşarak duygusal bir mesaj yazdı. Paylaşımında, "Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğdun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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