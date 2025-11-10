MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meryem Uzerli sporla başaramayınca gizlice operasyon geçirdi! Karın germe ameliyatı oldu

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli hakkında şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Sporla istediği başarıyı alamayan Uzerli iddialar göre bıçak altına yattı.

Meryem Uzerli sporla başaramayınca gizlice operasyon geçirdi! Karın germe ameliyatı oldu
Kubra Akalın

Hürrem Sultan olarak tanınan Meryem Uzerli hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir Almanya’da yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Uzerli zaman zaman yüzündeki değişimlerle dikkat çekiyor.

İki kız çocuğu annesi olan Uzerli hakkında son olarak Müge Dağıstanlı'dan şaşırtan bir iddia geldi. Dağıstanlı, Yeniçağ'daki yazısında Meryem Uzerli'nin estetik operasyon geçirdiğini şu sözlerle anlattı:

Meryem Uzerli sporla başaramayınca gizlice operasyon geçirdi! Karın germe ameliyatı oldu 1

KİM KARDASHİAN'IN ESTETİKÇİSİNE GİDİYORDU

"Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli botoks ve dolguları için Los Angeles’ta kliniği olan dünyaca ünlü estetikçi Simon Qurian’a gidiyordu. Dr. Simon, Kim Kardashian’ın o meşhur dolgularını yapan kişi. Uzerli’ye son yaptığı işlemler bayağı eleştiri almıştı, ama neyse…

Meryem Uzerli sporla başaramayınca gizlice operasyon geçirdi! Karın germe ameliyatı oldu 2

Meryem Uzerli 2 doğumdan sonra karın bölgesinin deforme olduğunu düşünüyormuş. Sporla istediği sonuca ulaşamamış. Sonunda İstanbul’da ünlü bir estetikçinin kapısını çalmış. Oyuncunun karın germe ameliyatı gizlilik içinde Altunizade’de özel bir hastanede gerçekleşmiş. Bu arada sonuçtan pek memnunmuş."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bölüm başı ücreti gündemdeydi! A.B.İ için imaj değiştirdiBölüm başı ücreti gündemdeydi! A.B.İ için imaj değiştirdi
O sahne seyirciyi rahatsız etti! "Reyting için her tuşa basmışlar"O sahne seyirciyi rahatsız etti! "Reyting için her tuşa basmışlar"

Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.