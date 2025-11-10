Meryem Uzerli sporla başaramayınca gizlice operasyon geçirdi! Karın germe ameliyatı oldu

Hürrem Sultan olarak tanınan Meryem Uzerli hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir Almanya’da yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Uzerli zaman zaman yüzündeki değişimlerle dikkat çekiyor.

İki kız çocuğu annesi olan Uzerli hakkında son olarak Müge Dağıstanlı'dan şaşırtan bir iddia geldi. Dağıstanlı, Yeniçağ'daki yazısında Meryem Uzerli'nin estetik operasyon geçirdiğini şu sözlerle anlattı:

KİM KARDASHİAN'IN ESTETİKÇİSİNE GİDİYORDU

"Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli botoks ve dolguları için Los Angeles’ta kliniği olan dünyaca ünlü estetikçi Simon Qurian’a gidiyordu. Dr. Simon, Kim Kardashian’ın o meşhur dolgularını yapan kişi. Uzerli’ye son yaptığı işlemler bayağı eleştiri almıştı, ama neyse…

Meryem Uzerli 2 doğumdan sonra karın bölgesinin deforme olduğunu düşünüyormuş. Sporla istediği sonuca ulaşamamış. Sonunda İstanbul’da ünlü bir estetikçinin kapısını çalmış. Oyuncunun karın germe ameliyatı gizlilik içinde Altunizade’de özel bir hastanede gerçekleşmiş. Bu arada sonuçtan pek memnunmuş."