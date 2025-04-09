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Metin Yıldız "Evet çıkarım için oy verdim" diyerek Aybüke Pusat'a da gönderme yaptı! "Güzellik yarışması üçüncüsüne..."

İmamoğlu paylaşımıyla tepki çeken Metin Yıldız paylaşımlarına devam ediyor. Tepkilerden sonra oyuncu "Evet çıkarım için oy verdim" diyerek Aybüke Pusat'a da göndermede bulundu.

Metin Yıldız "Evet çıkarım için oy verdim" diyerek Aybüke Pusat'a da gönderme yaptı! "Güzellik yarışması üçüncüsüne..."
Kubra Akalın

Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasına yönelik sessizliği nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdi. Geçmişte İmamoğlu'na destek verdiğini hatırlatan Yıldız; "5 yıldır ulaşamıyorum, o yüzden sessizim" deyince tepki çekti.

Tepkilerden sonra bir paylaşım daha yapan oyuncu "Daha açık konuşalım; evet çıkarım için oy verdim. Tıpkı herkes gibi" diyerek şunları söyledi:

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"Bu çıkarınızın ne olduğu ile alakalı. Benim seçtiğim belediye başkanından beklentim var elbette tıpkı sizlerin olduğu gibi. Kiminiz adalet, kiminiz temiz bir çevre, kiminiz trafiğe çözüm, kiminiz iş, kiminiz aş beklersiniz... Ben beş sene Beylikdüzü’ne başkanlık etti ne aradım ne sordum ne herhangi bir salonunda oyun oynadım ne belediyeden bir talebim oldu."

"İZLETSENİZE ONLARI DA..."

Metin Yıldız konudu Aybüke Pusat'a getirip "Şimdi TRT'den kovulan bir, güzellik yarışması üçüncüsüne hepsi sahip çıktı. Vay efendim kızımıza sahip çıkalım" diyerek ise şunları söyledi:

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"Çıkın tabii! Milyonlara izleteceklermiş izletin tabii. İyi de be kardeşim yüzlerce konservatuvar öğrencisi mezunu ya da eğitim almış binlerce genç yetenek ve veya yüzlerce sana size oy vermiş usta kalfa oyuncular var. İzletsenize onları da milyonlara ne bekliyorsunuz. Popüler değiller değil mi bir işinize yaramıyor... Ben çıkarcıyım kardeşim bütün geride kalanların hakkını aramak benim en büyük çıkarım... Çıkarım yapanlar buradan da bir şeyler çıkarsınlar şimdi."

Mynet'in Sesi
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Metin Yıldız ekrem imamoğlu operasyonu
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