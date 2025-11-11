MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson itiraf etti! Burnundaki deliği gösterdi

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, yıllarca süren madde kullanımının bedeninde bıraktığı izlerden birini anlattı. Paris Jackson sosyal medyada gündem oldu.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson itiraf etti! Burnundaki deliği gösterdi

27 yaşındaki Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson bir videoda, uyuşturucu kullanımı sonucu burnunun ortasında bir delik oluştuğunu itiraf etti.

“Bu konudan hiç bahsetmediğimi fark ettim ve bazen çok fark edilebilir hale geliyor,” diyen Paris, “Burnumdan nefes alırken çok belirgin bir ıslık sesi çıkıyor çünkü burnumun ortasında perfore septum denilen bir delik var,” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, durumu göstermek için telefonunun flaşını burnuna tutarak iki burun deliği arasında ışık geçen tünel şeklindeki deliği takipçilerine gösterdi. Paris, bu “ıslık” sesinin daha önce paylaştığı bir videoda da duyulabileceğini söyledi.

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson itiraf etti! Burnundaki deliği gösterdi 1

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson itiraf etti! Burnundaki deliği gösterdi 2

Paris Jackson, geçmişteki uyuşturucu kullanımını açıkça dile getirmişti. Videoda burnundaki deliğin nasıl oluştuğuna dair ipucu verirken, “Tam da tahmin ettiğiniz yerden,” dedi ve bu durumla yaklaşık yedi yıldır, yani 20 yaşından beri yaşadığını belirtti. Videonun sonunda ise kameraya dönüp gençlere uyarıda bulundu:

“Çocuklar, sakın uyuşturucu kullanmayın.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu da kadrodaAcun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu da kadroda
Yakın dostu "Doktoru beni aradı" diyerek açıkladı! Yakın dostu "Doktoru beni aradı" diyerek açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Paris Jackson Michael Jackson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.