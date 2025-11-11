Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson itiraf etti! Burnundaki deliği gösterdi

27 yaşındaki Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson bir videoda, uyuşturucu kullanımı sonucu burnunun ortasında bir delik oluştuğunu itiraf etti.

“Bu konudan hiç bahsetmediğimi fark ettim ve bazen çok fark edilebilir hale geliyor,” diyen Paris, “Burnumdan nefes alırken çok belirgin bir ıslık sesi çıkıyor çünkü burnumun ortasında perfore septum denilen bir delik var,” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, durumu göstermek için telefonunun flaşını burnuna tutarak iki burun deliği arasında ışık geçen tünel şeklindeki deliği takipçilerine gösterdi. Paris, bu “ıslık” sesinin daha önce paylaştığı bir videoda da duyulabileceğini söyledi.

Paris Jackson, geçmişteki uyuşturucu kullanımını açıkça dile getirmişti. Videoda burnundaki deliğin nasıl oluştuğuna dair ipucu verirken, “Tam da tahmin ettiğiniz yerden,” dedi ve bu durumla yaklaşık yedi yıldır, yani 20 yaşından beri yaşadığını belirtti. Videonun sonunda ise kameraya dönüp gençlere uyarıda bulundu:

“Çocuklar, sakın uyuşturucu kullanmayın.”