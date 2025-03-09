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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson şeffaf kıyafetiyle eleştirildi! 'Çıldırmayı bırak"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 07:54
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Tamamen şeffaf giyinince eleştiri oklarının hedefi olan Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson bu konuda sessiz kalmadı. Gezegenin durumuna değinen güzel isim bakın ne dedi.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson şeffaf kıyafetiyle eleştirildi! 'Çıldırmayı bırak"

Paris Jackson, Stella McCartney'nin Paris Moda Haftası şovunda giydiği oldukça şeffaf siyah elbisesi nedeniyle aldığı eleştirilere karşılık verdi.

Michael Jackson'ın kızı yapılan eleştirilerden sonra sessizliğini bozdu.

Videolarda, cesur kıyafetiyle aldığı "iyi bir miktar eleştiriyi" konuştu. "Sadece şunu belirtmek isterim ki biz hayvanlarız. Bir zamanlar doğa kanunlarına uyuyorduk," dedi, insanların avcı-toplayıcı olduğu prehistorik dönemi kastederek.

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"Sadece hayvan olduğumuzu belirtmek isterim. Bir noktada doğa kanunlarına uyuyorduk," diyerek insanların avcı-toplayıcı olduğu tarih öncesi dönemden bahsetti. 

Tarih dersine devam ederek, 'Bir gün insanlar hayvan olmadığımıza, kıyafet giyeceğimize ve diğer tüm hayvanlara hükmedeceğimize karar verene kadar gezegen için gerçekten iyi işleyen bir uyum vardı' dedi.

"BUNDA YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

'Ve bir ayrımcılık doğdu ve spoiler uyarısı, işte bu yüzden işler gerçekten kötüye gitti' diyen Paris Jackson daha sonra ise eleştirilere dair konuştu.

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'Bedenlerimizden rahatsız olmamalıyız' diyen ünlü isim meme ucu göründüğü için gelen eleştirilere şu tepkiyi gösterdi:

"Sende de var, bende de var, sorun değil. Bunda yanlış bir şey yok. Bu sadece bir insan vücudu. Çevre için bir şeyler yapalım, dostum, gezegen için bir şeyler yapalım, dostum, meme uçları hakkında çıldırmayı bırak, dostum!"

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Paris Jackson
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