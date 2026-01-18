MAGAZİN

Michael Jackson’ın şempanzesi Bubbles şimdi ne yapıyor? Partiden partiye geziyordu

Michael Jackson’ın efsanevi şempanzesi Bubbles, çılgın parti günlerini geride bıraktı. 43 yaşına giren Bubbles, Florida’da sakin bir yaşam sürerken resim yapıyor, erken saatlerde uyuyor ve şempanze dostlarıyla vakit geçiriyor.

Michael Jackson'ın şempanzesi Bubbles şimdi ne yapıyor? Partiden partiye geziyordu

MYNET DETAY- Bir dönem Michael Jackson’ın en yakın yol arkadaşı olarak dünya turnelerine çıkan, ünlülerle partilerde görüntülenen Bubbles, bugün bambaşka bir hayat yaşıyor. Popun Kralı’nın efsane şempanzesi, artık Florida’da sakin ve huzurlu bir emeklilik döneminde.

Nisan ayında 43 yaşına girmeye hazırlanan Bubbles, gençlik yıllarındaki hareketli günlerinden oldukça uzak. Şu sıralar Florida’nın Wauchula kentinde bulunan Center for Great Apes adlı barınakta yaşayan ünlü şempanze, erken saatlerde uyumayı ve sessiz bir düzeni tercih ediyor.

Michael Jackson’ın şempanzesi Bubbles şimdi ne yapıyor? Partiden partiye geziyordu 1

Merkezin kurucusu Patti Ragan, bu hafta Daily Mail’e Bubbles’ın güncel fotoğraflarını paylaştı. Ragan, Bubbles’ın uyanık olduğu zamanlarda ise Disney’in ‘Chimpanzee’ filmini izlemekten ve resim yapmaktan keyif aldığını söyledi. Bubbles’ın en mutlu olduğu anlar ise diğer şempanze dostlarıyla birlikte olduğu zamanlar.

İnsan yaşıyla yaklaşık 50 yaşında olduğu belirtilen Bubbles, sabahları Oopsie ve Kodua tarafından tımar ediliyor, gün içinde ise barınağın yüksek yürüyüş yollarında dolaşarak diğer şempanzeleri ve bakıcıları ziyaret ediyor.

Michael Jackson’ın şempanzesi Bubbles şimdi ne yapıyor? Partiden partiye geziyordu 2

PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Michael Jackson, Bubbles’ı 1983 yılında, henüz sekiz aylıkken sahiplendi. Küçük şempanze, Jackson’ın odasında beşikte uyudu, insan kıyafetleri giydi ve kısa sürede dünyanın en ünlü hayvanlarından biri haline geldi. Dört yaşındayken Michael Jackson ile Japonya’ya seyahat eden Bubbles, ünlü şarkıcının bazı kliplerinde de yer aldı.

Michael Jackson’ın şempanzesi Bubbles şimdi ne yapıyor? Partiden partiye geziyordu 3

2005 yılından bu yana barınakta yaşayan Bubbles, yetkililer tarafından artık “insanlar arasında yaşamaya uygun olmadığı” gerekçesiyle koruma altına alınmıştı.

