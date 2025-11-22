Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım model sevgiline evlenme teklif etti

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ve milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım bir süre yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti. Aralarındaki yaş farkı sürekli konuşulan ünlü çiftin aralarında yüzük taktığı bile iddia edilmişti.

Ala Tokel evliliğe yeşil ışık yakmış ve 'doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' demişti. Ancak Tokel'in bu açıklamasının ardından çok kısa bir süre içerisinde ayrılık haberi gelmişti.

Şimdilerde Portekizli model Oriana Correia ile birliktelik yaşayan Bertuğ Yıldırım sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Bertuğ Yıldırım ile sevgilisinin teknedeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oriana, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak öne çıkan ve hem modellik çalışmaları hem de sosyal medya içerikleriyle tanınan bir isim.