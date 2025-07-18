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Milli Okçu Mete Gazoz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz özel hayatıyla gündem oldu. 25 yaşındaki milli okçu sevgilisiyle romantik bir karesini paylaşıp kalp emojisi koydu. Gazoz'un bu paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Milli Okçu Mete Gazoz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'
Öznur Yaslı İkier

Türk okçuluğunun uluslararası alandaki en büyük temsilcilerinden biri olan milli sporcu Mete Gazoz her adımıyla olay oluyor.

Başarılarıyla ailesi kadar tüm Türkiye’yi gururlandıran milli okçu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle paylaşım yapan Mete Gazoz bu paylaşımıyla dikkat çekti.

Milli Okçu Mete Gazoz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! Yine 12 den vurmuş 1

25 yaşındaki milli okçu sevgilisiyle romantik bir karesini yayınlayıp kalp emojisi koydu. Mete Gazoz'un peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Milli Okçu Mete Gazoz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! Yine 12 den vurmuş 2

YORUM YAĞDI

Mete Gazoz için sosyal medyada; 'çok tatlı bir çift', 'sonsuz mutluluklar', 'mutlular dilerim', 'hep mutlu olun' gibi yorumlar yapıldı.

Milli Okçu Mete Gazoz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! Yine 12 den vurmuş 3

METE GAZOZ KİMDİR?

Türk olimpik okçu Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.

6 Ağustos 2023 tarihinde, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mete Gazoz
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