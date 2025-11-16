Millie Bobby Brown galada fotoğrafçıya sert çıktı! O anlar viral oldu

Stranger Things’in yıldızı Millie Bobby Brown, Londra’daki final sezon galasında kırmızı halıda yaşanan bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Henüz 21 yaşındaki genç yıldız, bir fotoğrafçının “Gülümse!” uyarısına sert bir çıkışla karşılık verdi: “Gülümse mi? Sen gülümse!” Brown bu sözlerin ardından kararlı adımlarla halıda yürümeye devam etti. O anlar viral oldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

O anların kameralara yansıması üzerine sosyal medya adeta alev aldı. Kimi kullanıcılar Brown’ın tepkisini sert bulurken, sevenleri ise “Yeni evli ve yeni anne… Üzerinde büyük bir yük var, biraz anlayış gösterin,” diyerek destek verdi.

Brown son dönemde hem özel hayatıyla hem de Stranger Things setinde yaşandığı iddia edilen gerginliklerle gündeme gelmişti. Rol arkadaşı David Harbour hakkında taciz ve zorbalık şikayetinde bulunduğu öne sürülse de, gala gecesinde ikilinin birlikte gülümseyerek poz vermesi dikkat çekti.

Geceye siyah dantel detaylı, iddialı omuz dekolteli elbisesiyle damga vuran Millie, kırmızı tonlarındaki saçları ve zarif makyajıyla “gala kraliçesi” ilan edildi.