Milyoner'de 500 bin TL'lik soru: Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?

Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de 500 bin TL'lik soru dikkat çekti.

Yarışmaya katılan İlayda Çavdar isimli yarışmacı büyük başarı gösterdi, 500 bin TL'lik o soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmacının karşısına 500 bin TL değerindeki 10'uncu soruda, "Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?" sorusu çıktı. Yarışmacı, joker hakkı kalmadığını belirterek biraz düşünmek istedi.

Biraz düşünen yarışmacı, 'C- Akrep' cevabını verdi. Ancak doğru cevabın 'D- Ördek' olduğunu gören yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRAMADI

Yarışmacı eğer soruyu doğru cevaplandırabilseydi 1 milyon TL'lik o soruyu açtırmaya hak kazanacaktı. Ancak yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti.