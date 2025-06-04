MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mimarlık şirketiyle mahkemelik olmuştu! Elçin Sangu hakkında şok suçlamalar... 'Dolandırıcılığı meslek edinmiş'

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, daha önce mahkemelik olduğu mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol'un, X hesabından yaptığı ağır ithamlarla yeniden gündeme geldi. Erol, Sangu'ya yönelik kullandığı sert ifadelerde, oyuncuyu dolandırıcı olmakla suçladı.

Mimarlık şirketiyle mahkemelik olmuştu! Elçin Sangu hakkında şok suçlamalar... 'Dolandırıcılığı meslek edinmiş'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Beykoz’daki villasının tadilatı nedeniyle iki yıl önce anlaşma yaptığı firmayla ödeme krizi yaşamıştı. Sangu'nun, 2023'te yaklaşık 400 bin TL tutarındaki yenileme çalışmasının 170 bin TL'sini ödemediği iddia edilmişti.

O dönem, tadilatı üstlenen firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, süreç boyunca sürekli ek talepler geldiğini ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı. Elçin Sangu cephesinden ise uzlaşma adımı gelmişti.

ELÇİN 0

Oyuncunun avukatları, anlaşmazlığı çözmek amacıyla firmaya ödeme teklifinde bulunmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Yunus Özdiken ise sert açıklamalarda bulunarak; "Evimize faydadan çok zarar verdiler. Üstelik bizi; 'basına veririz' diyerek tehdit ettiler. Bu nedenle koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. Prensip sahibi insanlarız, kimsenin hakkını bizde bırakmayız." demişti.

Abdullah Celal Erol sosyal medyadan Elçin Sangu’yu hedef alan ağır ithamlarda bulundu. Erol, 19 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu."

elçin 2

Abdullah Celal Erol, daha sonra Elçin Sangu tarafından sosyal medyada engellendiğini belirterek; "Artık adalet önünde hesaplaşacağız" dedi.

Abdullah Celal Erol, son olarak Elçin Sangu'nun reklam filminde rol aldığı markayı etiketleyerek şu paylaşımda bulundu; "Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle yapılan bu reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı. Umarız bir sonraki reklam yüzünüzü seçerken daha dikkatli olursunuz." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatilden döndü! 2.500 TL'lik lahmacun soruldu...Tatilden döndü! 2.500 TL'lik lahmacun soruldu...
93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den şaşırtan itiraf! 'Kiloluyken daha çapkındım' 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den şaşırtan itiraf! 'Kiloluyken daha çapkındım'

Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Çekiçle başına vurup yere yıktı

Çekiçle başına vurup yere yıktı

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

İzmir'deki grevin yedinci gününde işçiler sandığa gidiyor

İzmir'deki grevin yedinci gününde işçiler sandığa gidiyor

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.