Mina Demirtaş Sadri Alışık Ödülleri gecesinde ortaya çıktı! Tarzıyla beğeni topladı

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolüyle başarılı bir performans sergileyen Mina Demirtaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Demirtaş, genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Mina Demirtaş dizinin final yapmasının ardından sessizliğe gömüldü. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş dizi sonrası gözlerden uzak kaldı ve projeleri değerlendirdi.

17 yaşındaki genç oyuncuya Kızıl Goncalar sonrası pek çok teklif geldi. Güzelkoy için teklif giden oyuncu uzun süren görüşmeler sonrası teklifi reddetmişti.

Şu sıralar ekranda olmayan Mina Demirtaş, Sadri Alışık Ödülleri'nde ortaya çıktı. Siyah sade elbisesiyle hayranlarından tam not alan Demirtaş gecede "Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Sosyal medyada "Sonuna kadar hak etti" yorumları alan Mina Demirtaş geceden pozlarını da paylaştı.