Mine Kılıç "Uzak Şehir"e veda ediyor mu? Seyirci istemiyordu

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezonu büyük bir heyecanla beklenirken, dizi kulislerinden sızan son bilgi izleyicileri şaşırttı.

Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç’ın, projeye veda edeceği konuşuluyor. Geçen sezon 'metres' eleştirileri alan rolü yüzünden çok fazla tepki mesajı alan Kılıç hakkında şaşırtan iddia gündemde.

UZAK ŞEHİR MİNE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İlk sezonda Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya (Sinem Ünsal) aşkının önündeki en büyük engel olarak dikkat çeken Mine karakteriyle büyük beğeni toplayan Mine Kılıç'ın, farklı projeler için yeni görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise Kılıç’ın Uzak Şehir’in ikinci sezonunun ilk bölümlerinde yer aldıktan sonra projeye veda edeceği yönünde.



Dizinin yeni sezon çekimlerinin ay sonunda başlayacağı belirtilirken, bu ayrılığın senaryoya nasıl yansıyacağı ise merak konusu.