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Mine Kılıç "Uzak Şehir"e veda ediyor mu? Seyirci istemiyordu

Yeni sezon hazırlığı yapan Uzak Şehir'de şaşırtan bir hamle yaşandı. Dizide seyirci tarafından 'metres' olmakla suçlanan Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu hamle sonrası Uzak Şehir Mine ayrılıyor mu merak edildi.

Mine Kılıç "Uzak Şehir"e veda ediyor mu? Seyirci istemiyordu
Kubra Akalın

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezonu büyük bir heyecanla beklenirken, dizi kulislerinden sızan son bilgi izleyicileri şaşırttı.

Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç’ın, projeye veda edeceği konuşuluyor. Geçen sezon 'metres' eleştirileri alan rolü yüzünden çok fazla tepki mesajı alan Kılıç hakkında şaşırtan iddia gündemde.

Mine Kılıç "Uzak Şehir"e veda ediyor mu? Seyirci istemiyordu 1

UZAK ŞEHİR MİNE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İlk sezonda Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya (Sinem Ünsal) aşkının önündeki en büyük engel olarak dikkat çeken Mine karakteriyle büyük beğeni toplayan Mine Kılıç'ın, farklı projeler için yeni görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kulislerde dolaşan bir diğer iddia ise Kılıç’ın Uzak Şehir’in ikinci sezonunun ilk bölümlerinde yer aldıktan sonra projeye veda edeceği yönünde.
Mine Kılıç "Uzak Şehir"e veda ediyor mu? Seyirci istemiyordu 2

Dizinin yeni sezon çekimlerinin ay sonunda başlayacağı belirtilirken, bu ayrılığın senaryoya nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Kılıç Uzak Şehir
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