'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda yer alan Mine Tugay her dönem adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tugay, Instagram'da yeni pozlarını paylaştı. 48 yaşındaki Tugay, fit ve formda haliyle dikkat çekti.

Adeta yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın yeni karelerine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

FİT OLMA SIRRI

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz gibi besinleri tüketiyor.



Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor. Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yapmayı da ihmal etmiyor.