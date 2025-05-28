MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mine Tugay'ın son pozu yine yorum topladı! "Yaşlan artık kraliçe"

Başarılı oyuncu Mine Tugay yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Güzellik sırrı da konuşulan Tugay son pozlarıyla yine pek çok yorum aldı.

Mine Tugay'ın son pozu yine yorum topladı! "Yaşlan artık kraliçe"
Kubra Akalın

Yalı Çapkını, Medcezir, Zalim İstanbul gibi dizilerle hafızalara kazınan Mine Tugay sık sık görünümüyle de adından söz ettiriyor. Fit haliyle gündeme gelen Mine Tugay sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

"Can Borcu" dizisinde "Emel Karahan" rolünü canlandırarak son olarak ekranda olan Mine Tugay son olarak deniz kenarından kovboy şapkasıyla kombinlediği spor kıyafetiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'a beğeni ve yorum yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-05-28 133342

46 yaşındaki güzel oyuncuya "Yaşlan artık kraliçe", "Kadın yaşlanmıyor", "Yılların yaşlandıramadığı kadın" yorumları yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-05-28 133302

SIRRINI ANLATMIŞTI

Cildi için özel bir karışım yapan Mine Tugay, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" demişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar kazanıyor... Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar kazanıyor...
'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti! 'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti!

Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marmara'da korkunç manzara! Milli sporcunun etrafını sardılar...

Marmara'da korkunç manzara! Milli sporcunun etrafını sardılar...

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

Gece yarısı geldiler! Osimhen'in en yakın arkadaşı bombayı patlattı...

E-ticaret sitesinde oto yıkama jetonu satılıyor

E-ticaret sitesinde oto yıkama jetonu satılıyor

Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti!

'İşimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti!

Son pozuna yorum yağdı! "Yaşlan artık kraliçe"

Son pozuna yorum yağdı! "Yaşlan artık kraliçe"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.