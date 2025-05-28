Mine Tugay'ın son pozu yine yorum topladı! "Yaşlan artık kraliçe"

Yalı Çapkını, Medcezir, Zalim İstanbul gibi dizilerle hafızalara kazınan Mine Tugay sık sık görünümüyle de adından söz ettiriyor. Fit haliyle gündeme gelen Mine Tugay sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

"Can Borcu" dizisinde "Emel Karahan" rolünü canlandırarak son olarak ekranda olan Mine Tugay son olarak deniz kenarından kovboy şapkasıyla kombinlediği spor kıyafetiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'a beğeni ve yorum yağdı.

46 yaşındaki güzel oyuncuya "Yaşlan artık kraliçe", "Kadın yaşlanmıyor", "Yılların yaşlandıramadığı kadın" yorumları yağdı.

SIRRINI ANLATMIŞTI

Cildi için özel bir karışım yapan Mine Tugay, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" demişti.