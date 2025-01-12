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Mirası günlerdir konuşuluyor! Ferdi Tayfur'un ablası isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 08:23
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Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur’un ablası Nafia Turanbayburt, son günlerde gündeme gelen miras iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Mirası günlerdir konuşuluyor! Ferdi Tayfur'un ablası isyan etti

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur’un serveti gündemden düşmüyor. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyordu.

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İddialar devam ederken miras konusu da gündeme geldi. Kimi kızına miraz bırakmadığını söylerken kimi ise her çocuğa yüksek meblağlarda miras kaldığını iddia etti.

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Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından serveti konuşulurken geçtiğimiz gün sevenleri mevlitte buluştu. Ferdi Tayfur'un Emirgan Camii'nde düzenlenen mevlidine katılan ablası Nafia Turanbayburt, "miras" iddialarına yanıt verdi.

Her birine bakın ne kadar miras düşüyor! Her birine bakın ne kadar miras düşüyor!

Ferdi Tayfur’un ablası Nafia Turanbayburt, son günlerde gündeme gelen miras iddialarını kesin bir dille yalanladı. Medyada yer alan "miras" söylentileri hakkında açıklama yapan Turanbayburt, "Ne mirası. Miras falan yok" diyerek bu dedikodulara son verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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