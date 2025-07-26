Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası...

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak mirasıyla çok konuşulan ünlü isim şimdi de Orkun Işıtmak’ın “PembeYalanlar” serisine konuk oldu.

Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isme 'Kumarda kaybettiğin para 50 milyon dolar civarında mı?' diye soruldu.

Ortaç; ''Rakamı bulamam, o yüzden soruyu şöyle sor 'Kumarda çok para kaybettin mi?' Çünkü rakamı bulamam.' diyerek yanıt verdi.

Orkun Işıtmak daha sonra 'Hayatında kazandığın tüm parayı kumarda kaybettin mi?' diye sordu. Ortaç ise 'Evet' dedi.

MİRASINI KİME BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Serdar Ortaç geçen günlerde de mirasıyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."