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Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası...

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde mirasıyla gündemdeydi. Mirasını çalışanlarına bırakacağını söyleyen Ortaç şimdi de Orkun Işıtmak’ın “PembeYalanlar” serisine konuk oldu. Yalan makinesine bağlanan Serdar Ortaç samimi itiraflarda bulundu.

Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası...
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak mirasıyla çok konuşulan ünlü isim şimdi de Orkun Işıtmak’ın “PembeYalanlar” serisine konuk oldu.

Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası... 1

Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isme 'Kumarda kaybettiğin para 50 milyon dolar civarında mı?' diye soruldu.

Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası... 2

Ortaç; ''Rakamı bulamam, o yüzden soruyu şöyle sor 'Kumarda çok para kaybettin mi?' Çünkü rakamı bulamam.' diyerek yanıt verdi.

Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası... 3

Orkun Işıtmak daha sonra 'Hayatında kazandığın tüm parayı kumarda kaybettin mi?' diye sordu. Ortaç ise 'Evet' dedi.

Mirasıyla gündemdeydi! Orkun Işıtmak Serdar Ortaç ı yalan makinesine bağladı! 50 milyon dolar kumar borcu iddiası... 4

MİRASINI KİME BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Serdar Ortaç geçen günlerde de mirasıyla ilgili şöyle konuşmuştu: "Fazla param yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Işıtmak Serdar Ortaç
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