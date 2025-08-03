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Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'li "Bize Bir Şey Olmaz" sete çıktı!

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı "Bize Bir Şey Olmaz" dizisinin çekimleri başladı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizide tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'li "Bize Bir Şey Olmaz" sete çıktı!
Öznur Yaslı İkier

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir‘i başrollerde buluşturan “Bize Bir Şey Olmaz” dizisi bugün sete çıktı.

Pınar Bulut‘un yazdığı diziyi Neslihan Yeşilyurt yönetiyor. 8 bölümlük dizide çok tutkulu bir aşk yakın çevrelerinin gözünden anlatılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Miray Daner bir eğlence ortamında tanıştığı Aktan’ın rüzgarına kapılıp tüm düzenini değiştirerek çok fırtınalı bir aşka kapılan yayınevi editörü Lal’i oynayacak.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir li "Bize Bir Şey Olmaz" sete çıktı! 1

Mert Ramazan Demir ise genç kızların yakın markajında bir mekan işletmecisi Aktan rolüyle Lal’e aşık oluyor ve ardından bir aşkın evreleri yakın çevrelerinin gözünden çok etkili bir dille seyircilere aktarılıyor.

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir li "Bize Bir Şey Olmaz" sete çıktı! 2

Dizide Ece Sükan “Yelda”ya, Sercan Badur “Muzo”ya, Yüsra Geyik “Hare”ye, İdil Sivritepe “Ekin”e, Olgu Baran Kubilay “Eşref”e, Derin Beşikçioğlu “Meriç”e hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Mert Ramazan Demir
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