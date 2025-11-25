Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Tayland’da düzenlenen 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nın birincisi Meksika güzeli Fatima Bosch oldu.

Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi girememesi "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını gündeme getirdi.

Torpil iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Ceren Arslan'a sosyal medyada destek mesajları yağdı. Finale kalamayan Arslan, yarışmadaki estetik operasyonlarla ilgili eleştirilerde bulundu. “Adayların içerisinde estetik operasyonu olmayan üç kişiydik. Birinci seçilen güzellik kraliçesinin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsorluk yapıyor. Yarışma bu kadar sahtekârlık doluydu” ifadelerini kullandı.

Güzellik yarışmasının yankıları sürerken Ceren Arslan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Arslan'ın Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile bir dönem büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı.

5 yıla yakın birliktelik yaşayan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrıldığı öğrenildi. Arslan ve Bülbül'ün geçmiş yıllara ait kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.