Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Öznur Yaslı İkier

Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan yarışmada ilk 30'a girememiş ve torpil iddiaları gündeme gelmişti. İlk günden beri herkesin desteğini kazanan Ceren Arslan'a sosyal medyada destek mesajları yağmıştı. Ceren Arslan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Arslan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı.

Tayland’da düzenlenen 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nın birincisi Meksika güzeli Fatima Bosch oldu.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 1

Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi girememesi "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını gündeme getirdi.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 2

Torpil iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Ceren Arslan'a sosyal medyada destek mesajları yağdı. Finale kalamayan Arslan, yarışmadaki estetik operasyonlarla ilgili eleştirilerde bulundu. “Adayların içerisinde estetik operasyonu olmayan üç kişiydik. Birinci seçilen güzellik kraliçesinin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsorluk yapıyor. Yarışma bu kadar sahtekârlık doluydu” ifadelerini kullandı.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 3

Güzellik yarışmasının yankıları sürerken Ceren Arslan şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 4

Arslan'ın Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile bir dönem büyük aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 5

5 yıla yakın birliktelik yaşayan ikilinin geçtiğimiz yıl ayrıldığı öğrenildi. Arslan ve Bülbül'ün geçmiş yıllara ait kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 6

Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan
