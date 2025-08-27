Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı

Eski Victoria’s Secret meleği olan Stella Maxwell Yunanistan'da çekimlerde boy gösterdi. Model, siyah bir tanga, şeffaf bir pareo ve topuklularıyla kameralara poz verdi.

Cinsel kimliği konusunda akışkan olduğunu daha önce açıklayan Stella, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor gibi görünüyordu.

Instagram’da paylaştığı karelerde ise güneşin altında jimnastik halkalarında ve spor aletleri üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken model, özellikle kaslı karın kaslarını sergiledi.

Haftanın başından beri Yunanistan’da tatilde olan ünlü model, göğüslerini ise bantla kapattı. Cesur pozlarıyla hayranlarını ikiye bölen Stella Maxwell gündem olmayı başardı.

Sosyal medyada modele bu pozların fazla müstehcen olduğu eleştirileri geldi.