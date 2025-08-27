MAGAZİN

Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı

34 yaşındaki ünlü model Stella Maxwell, Salı günü Yunanistan’da gerçekleşen cesur bir fotoğraf çekiminde yalnızca tanga ve topuklu ayakkabılarla objektif karşısına geçti. Bu haller sosyal medyada tepki gördü.

Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı

Eski Victoria’s Secret meleği olan Stella Maxwell Yunanistan'da çekimlerde boy gösterdi. Model, siyah bir tanga, şeffaf bir pareo ve topuklularıyla kameralara poz verdi.

Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı 1

Cinsel kimliği konusunda akışkan olduğunu daha önce açıklayan Stella, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor gibi görünüyordu.

Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı 2

Instagram’da paylaştığı karelerde ise güneşin altında jimnastik halkalarında ve spor aletleri üzerinde eğlenceli anlar yaşadı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken model, özellikle kaslı karın kaslarını sergiledi.

Model Stella Maxwell göğüslerine bant çekip paylaştı! Tepki yağdı 3

Haftanın başından beri Yunanistan’da tatilde olan ünlü model, göğüslerini ise bantla kapattı. Cesur pozlarıyla hayranlarını ikiye bölen Stella Maxwell gündem olmayı başardı.

Sosyal medyada modele bu pozların fazla müstehcen olduğu eleştirileri geldi.

Stella Maxwell
