Halef Köklerin Çağrısı'nın yıldızı Aybüke Pusat mini şortuyla peş peşe poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Boykot çağrısı yaptığı için Teşkilat dizisinden kovulan Aybüke Pusat şimdilerde Halef Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim bir reklam çekimi için verdiği pozlarla dikkat çekti.

TAM NOT ALDI

Süper mini şortu ve derin dekolteli ceketiyle peş peşe pozlar veren ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Aybüke Pusat'ın pozlarına sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.