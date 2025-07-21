MS hastası olan Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündeme geliyor. Zaman zaman konserlerinde yürümekte zorluk çeken 55 yaşındaki Serdar Ortaç'ın sağlık durumu sevenlerinin merak ettiği bir konu...

Sağlık durumuyla ilgili olarak konuşan Ortaç, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sevenlerinin endişelendirdi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Daha önce vasiyetini yazmadığını söyleyen Serdar Ortaç Sözcü'deki habere göre mirasına dair de konuştu. "Fazla param da yok" diyen Serdar Ortaç'ın daha önce de sözlü olarak ifade ettiği vasiyeti şöyle:

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"Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

Serdar Ortaç geçtiğimiz yıllarda kumar borçlarını ödediğini açıklamıştı. Ortaç'ın elinde yalnızca 8 odalı 750 m2'lik Boğaz manzaralı villası kaldı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar.