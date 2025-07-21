MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MS hastası olan Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sevenlerini üzen bir açıklama yaptı. "Ömrüm, ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç" diyen Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı.

MS hastası olan Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı
Kubra Akalın

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündeme geliyor. Zaman zaman konserlerinde yürümekte zorluk çeken 55 yaşındaki Serdar Ortaç'ın sağlık durumu sevenlerinin merak ettiği bir konu...

Sağlık durumuyla ilgili olarak konuşan Ortaç, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sevenlerinin endişelendirdi.

MS hastası olan Serdar Ortaç tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı 1

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Daha önce vasiyetini yazmadığını söyleyen Serdar Ortaç Sözcü'deki habere göre mirasına dair de konuştu. "Fazla param da yok" diyen Serdar Ortaç'ın daha önce de sözlü olarak ifade ettiği vasiyeti şöyle:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

"Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

MS hastası olan Serdar Ortaç tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı 2

Serdar Ortaç geçtiğimiz yıllarda kumar borçlarını ödediğini açıklamıştı. Ortaç'ın elinde yalnızca 8 odalı 750 m2'lik Boğaz manzaralı villası kaldı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multipl Skleroz) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, dünyada yaklaşık 3 milyon, Türkiye’de ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Multipl Skleroz hastalığı genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirttiTatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti
Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"

Anahtar Kelimeler:
ms hastalığı Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.